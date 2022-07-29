"Первыми в мировом хоккее": В КХЛ внесли изменения в правила игры

КХЛ внесла изменения в правила игры начиная с сезона 2022/23. Об этом сообщается на сайте хоккейной лиги.

В новом сезоне судьи после видеопросмотра смогут отменять большие штрафы, если нарушение правил не подтвердились. Также арбитры смогут предупреждать хоккеистов при умышленной задержке шайбы у бортов и будут бороться с блокировками на вбрасывании.