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29 июля, 12:02

"Первыми в мировом хоккее": В КХЛ внесли изменения в правила игры

КХЛ скорректировала правила игры для увеличения динамики

КХЛ внесла изменения в правила игры начиная с сезона 2022/23. Об этом сообщается на сайте хоккейной лиги.

В новом сезоне судьи после видеопросмотра смогут отменять большие штрафы, если нарушение правил не подтвердились. Также арбитры смогут предупреждать хоккеистов при умышленной задержке шайбы у бортов и будут бороться с блокировками на вбрасывании.

"Руководители и менеджеры высказывали своё мнение по тем или иным моментам, мы полностью учли их пожелания. Например, правило выбора точки вбрасывания после фиксации шайбы вратарём и возможность отмены арбитрами большого штрафа клубы поддержали единогласно. Эти правила мы вводим первыми в мировом хоккее. Здесь мы постарались и соблюсти "классический хоккей", и увеличить динамику игры", — сказал главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов.

Рекордные 68 матчей: КХЛ опубликовала календарь регулярного чемпионата следующего сезона

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Напомним, что новый сезон КХЛ стартует 1 сентября на столичной "ЦСКА-арене" встречей между армейцами, являющимися действующими обладателями Кубка Гагарина, и финалистом минувшего сезона — магнитогорским "Металлургом".

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КХЛ

Роман Фейгин
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