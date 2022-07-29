"Первыми в мировом хоккее": В КХЛ внесли изменения в правила игры
КХЛ скорректировала правила игры для увеличения динамики
КХЛ внесла изменения в правила игры начиная с сезона 2022/23. Об этом сообщается на сайте хоккейной лиги.
В новом сезоне судьи после видеопросмотра смогут отменять большие штрафы, если нарушение правил не подтвердились. Также арбитры смогут предупреждать хоккеистов при умышленной задержке шайбы у бортов и будут бороться с блокировками на вбрасывании.
"Руководители и менеджеры высказывали своё мнение по тем или иным моментам, мы полностью учли их пожелания. Например, правило выбора точки вбрасывания после фиксации шайбы вратарём и возможность отмены арбитрами большого штрафа клубы поддержали единогласно. Эти правила мы вводим первыми в мировом хоккее. Здесь мы постарались и соблюсти "классический хоккей", и увеличить динамику игры", — сказал главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов.
КХЛ