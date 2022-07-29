Швейцарский банк заблокировал личный счёт постпреда России при ООН Гатилова

Личный счёт постоянного представителя России при женевском отделении ООН Геннадия Гатилова в одном из швейцарских банков заблокирован. Об этом РИА "Новости" рассказали в постпредстве. Там объяснили, что блокировка была произведена в связи с "официальным статусом руководителя дипмиссии".

"Ряд банков, компаний по страхованию и техническому обслуживанию автомашин, с которыми у нас были давние партнёрские отношения, решили отказаться от имевшихся с нами контрактов, при этом прямо говоря причину — потому что мы из России. Даже личный счёт в местном банке постпреда России в Женеве, который использовался в том числе для покрытия медицинских расходов, был заблокирован", — рассказали агентству.

Также там указали на трудности, с которыми столкнулись российские дипломаты и другие официальные лица, прибывающие на различные мероприятия в Швейцарию. В ведомстве подчеркнули, что им стало сложнее выполнять профессиональные обязанности.

Так, к примеру, введены запреты на прямые рейсы Москва – Женева и ужесточена прежняя практика выдачи служебных виз. Кроме того, там напомнили об отмене визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Женеву из-за запрета на полёт его самолёта в воздушном пространстве ряда стран ЕС.

"Надеемся, что швейцарские власти пересмотрят эту неблаговидную позицию и вернутся к нормальной практике в дипломатическом общении, соответствующей Венской конвенции 1961 года", — резюмировали в постпредстве.