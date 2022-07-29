Зеленскому предсказали виллу в США и защиту Госдепа после завершения спецоперации
Политолог Брутер рассказал о будущем Зеленского после спецоперации
Когда завершится российская спецоперация, президент Украины Владимир Зеленский получит дом и защиту от США. Такое мнение высказал политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с Ura.ru. Однако, считает он, если Вашингтон будет недоволен действиями Зеленского, то президент Незалежной может предстать перед российским судом.
"Его будет ждать вилла во Флориде, если будет хорошо себя вести и не будет колебаться от линии коллективного Вашингтона. Обязательно будет тотальная защита, если он будет выполнять всё, что ему говорят. Зеленского будет ждать примерно то же самое, что руководителя Южного Вьетнама", — заявил Брутер, имея в виду президента Нгуена Ван Тхьеу, который бежал из страны за несколько дней до очевидной победы Северного Вьетнама и после временного нахождения в Великобритании поселился в США.
Ранее украинцы, европейцы и американцы возмутились фотосессией президента Украины Владимира Зеленского и его жены в Vogue. Эти кадры напомнили читателям снимки, опубликованные в том же издании перед Второй мировой войной: тогда его страницы "украсили" Адольф Гитлер и Ева Браун. Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник выразил уверенность в том, что украинский президент прощается со своей страной.
ТАСС / Efrem Lukatsky