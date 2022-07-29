Радиус действия бомбы, собранной диверсантами в Липецке, мог достичь 500 метров

Радиус действия бомбы, которую хотели взорвать члены диверсионно-разведывательной группы в Липецке на автостанции "Сокол", мог достичь полукилометра. Об этом сообщил взрывотехник ФСБ на видео, распространённом спецслужбой.

Задержание готовивших теракт в Липецке украинцев. Видео © ФСБ России

"Взрывное устройство представляло собой пластиковую ёмкость размером пять литров, заряд взрывчатого вещества, четыре тротиловые шашки общей массой 1,6 кг, электрокабель, готовые поражающие элементы в виде гвоздей, гаек и шурупов. Исходя из конструктивных особенностей данного изделия, радиус его поражающего действия составлял до 500 метров", — сказал он.

Специалист особо подчеркнул, что устройство представляло большую общественную опасность в местах массового пребывания людей. Помимо обнаруженных на телефонах задержанных видеороликах, на которых они проходят инструктаж на стрельбищах, в их мессенджерах также обнаружили переписку с участниками "Правого сектора"*.

Напомним, сотрудники ФСБ России задержали трёх граждан Украины, которые готовили теракт в Липецкой области. По данным спецслужбы, они были участниками диверсионно-разведывательной группы, созданной "Правым сектором" под патронажем СБУ. Задержанный мужчина был главарём группы. Ранее он неоднократно был судим за педофилию.