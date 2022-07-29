"Всё отлично!": Сергей Пиняев рассказал, когда планирует вернуться на поле после пневмоторакса
Футболист "Крыльев Советов" Пиняев планирует вернуться на поле через полтора месяца
Полузащитник самарских "Крыльев Советов" Сергей Пиняев заявил, что сможет вернуться на поле после левостороннего спонтанного пневмоторакса только через полтора месяца. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
Накануне стало известно, что лечение Пиняева будет консервативным. 17-летнему футболисту не придётся ложиться под нож хирурга.
"Всё отлично! Никаких операций не потребовалось. Некоторое время займёт восстановление. В целом уже рвусь на поле, но пока нельзя. Месяца через полтора смогу вернуться и радовать болельщиков, которые переживали за меня!" — сказал Пиняев.
Ранее Лайф сообщал, что 17-летний футболист Сергей Пиняев был госпитализирован после тренировки в "Крыльях Советов". По некоторым данным, проблемы у игрока начались из-за травинки, которая попала ему в лёгкое. Позднее в клубе сообщили, что никакой госпитализации не было, а футболист почувствовал недомогание во время занятий и был отправлен на обследование. В итоге у Пиняева был диагностирован левосторонний спонтанный пневмоторакс.
ФК "Крылья Советов"