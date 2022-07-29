"Всё отлично!": Сергей Пиняев рассказал, когда планирует вернуться на поле после пневмоторакса

Полузащитник самарских "Крыльев Советов" Сергей Пиняев заявил, что сможет вернуться на поле после левостороннего спонтанного пневмоторакса только через полтора месяца. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

"Всё отлично! Никаких операций не потребовалось. Некоторое время займёт восстановление. В целом уже рвусь на поле, но пока нельзя. Месяца через полтора смогу вернуться и радовать болельщиков, которые переживали за меня!" — сказал Пиняев.