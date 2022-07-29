Обломки боеприпаса от РСЗО HIMARS обнаружены на месте обстрела барака с украинскими пленными в Еленовке. Судя по кадрам, опубликованным телеканалом "Звезда", на некоторых из них сохранились части серийных номеров. Все собранные фрагменты станут вещдоками по уголовному делу, которое ранее возбудил российский Следком.