Опубликованы доказательства применения ВСУ ракет HIMARS в Еленовке
На месте обстрела СИЗО в Еленовке найдены фрагменты снаряда РСЗО HIMARS
Обломки боеприпаса от РСЗО HIMARS обнаружены на месте обстрела барака с украинскими пленными в Еленовке. Судя по кадрам, опубликованным телеканалом "Звезда", на некоторых из них сохранились части серийных номеров. Все собранные фрагменты станут вещдоками по уголовному делу, которое ранее возбудил российский Следком.
Отметим, что реактивная система залпового огня M142 HIMARS может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов — до 80 километров.
Ранее Минобороны России официально подтвердило, что ночью 29 июля ВСУ ударили ракетами HIMARS по следственному изолятору в ДНР, где содержатся пленные украинские военные. По последним данным, число погибших пленных, в том числе боевиков "Азова", в обстрелянном ВСУ изоляторе ДНР увеличилось до 53 человек. По мнению главы ДНР Дениса Пушилина, ВСУ обстреляли изолятор с пленными азовцами, чтобы не дать им рассказать правду в ходе допросов.