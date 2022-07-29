Захарова посоветовала Зеленской раздвинуть ноги для Playboy и рассказать о зверствах мужа
Захарова предложила чете Зеленских в следующий раз сняться для Playboy
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ предложила журналу Playboy посвятить следующий выпуск чете Зеленских, а именно сегодняшней атаке на изолятор в Еленовке. Об этом она написала в телеграм-канале.
"Супруга Лена сядет на ступеньки бункера, расставит перед камерой ноги, расстегнёт блузку и расскажет журналистам, как муж решил уничтожить тех, кто сдался в плен, чтобы они не портили им паблисити своими признаниями. Заодно прорекламирует американскую реактивную систему залпового огня HIMARS, из которой прицельно ударили по своим", — написала она в телеграм-канале.
Изначально Захарова предложила такой сценарий журналу Vogue, однако в конце текста подчеркнула, что для этого издания упоминание семьи Зеленских после удара по украинским пленным в Еленовке будет перебором. Поэтому для "настоящих извращенцев" подойдёт Playboy, добавила она.
Напомним, ранее в Минобороны России сообщили, что ночью 29 июля ВСУ ударили ракетами HIMARS по следственному изолятору в ДНР, где содержатся пленные украинские военные. По последним данным, число погибших увеличилось до 53 человек. По мнению главы ДНР Дениса Пушилина, ВСУ обстреляли изолятор с пленными азовцами, чтобы не дать им рассказать правду в ходе допросов.
Sefa Karacan / Anadolu Agency / Getty Images