Захарова посоветовала Зеленской раздвинуть ноги для Playboy и рассказать о зверствах мужа

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ предложила журналу Playboy посвятить следующий выпуск чете Зеленских, а именно сегодняшней атаке на изолятор в Еленовке. Об этом она написала в телеграм-канале.

"Супруга Лена сядет на ступеньки бункера, расставит перед камерой ноги, расстегнёт блузку и расскажет журналистам, как муж решил уничтожить тех, кто сдался в плен, чтобы они не портили им паблисити своими признаниями. Заодно прорекламирует американскую реактивную систему залпового огня HIMARS, из которой прицельно ударили по своим", — написала она в телеграм-канале.