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Опубликовано 29 июля 2022, 11:57
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Захарова посоветовала Зеленской раздвинуть ноги для Playboy и рассказать о зверствах мужа

Захарова предложила чете Зеленских в следующий раз сняться для Playboy

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ предложила журналу Playboy посвятить следующий выпуск чете Зеленских, а именно сегодняшней атаке на изолятор в Еленовке. Об этом она написала в телеграм-канале.

"Супруга Лена сядет на ступеньки бункера, расставит перед камерой ноги, расстегнёт блузку и расскажет журналистам, как муж решил уничтожить тех, кто сдался в плен, чтобы они не портили им паблисити своими признаниями. Заодно прорекламирует американскую реактивную систему залпового огня HIMARS, из которой прицельно ударили по своим", — написала она в телеграм-канале.

Изначально Захарова предложила такой сценарий журналу Vogue, однако в конце текста подчеркнула, что для этого издания упоминание семьи Зеленских после удара по украинским пленным в Еленовке будет перебором. Поэтому для "настоящих извращенцев" подойдёт Playboy, добавила она.

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Напомним, ранее в Минобороны России сообщили, что ночью 29 июля ВСУ ударили ракетами HIMARS по следственному изолятору в ДНР, где содержатся пленные украинские военные. По последним данным, число погибших увеличилось до 53 человек. По мнению главы ДНР Дениса Пушилина, ВСУ обстреляли изолятор с пленными азовцами, чтобы не дать им рассказать правду в ходе допросов.

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Sefa Karacan / Anadolu Agency / Getty Images

Оксана Попова
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