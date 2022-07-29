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29 июля, 11:48

Суд потребовал показать казнь убийцы студентки в прямом эфире

В Египте суд потребовал устроить показательную казнь убийцы студентки в прямом эфире

В египетском городе Эль-Мансура суд потребовал показать в прямом эфире приведение в исполнение смертной казни через повешение 21-летнего Мохаммеда Адель, пишет Daily Mail.

Смертный приговор мужчине вынесли за убийство однокурсницы Наиры Аршаф, отказавшейся выйти за него замуж. Такой ответ оскорбил парня, поэтому он подкараулил её около университета и на глазах у студентов и сотрудников учреждения нанёс несколько ножевых ранений в шею и грудь. От полученных ран девушка скончалась на месте.

Требование суда о демонстрации казни в прямом эфире требует изменения законодательства страны. Однако авторы инициативы убеждены, что такая мера устрашения поможет избежать подобных прецедентов в будущем, даже если речь идёт о демонстрации только части подготовки к процессу.

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Обложка ©

Unsplash

Анатолий Симоненко
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