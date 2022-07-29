Суд отправил под домашний арест автоледи, насмерть сбившую маму с ребёнком в Уфе

Суд отправил под домашний арест автоледи, которая насмерть сбила маму с четырёхлетним сыном на зебре в Уфе. Об этом сообщила Объединённая пресс-служба судов Республики Башкортостан.

Судебное заседание. Фото © Telegram / Объединённая пресс-служба судов Республики Башкортостан

"Октябрьский районный суд г. Уфы рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении 28-летней Дарьи Сорокиной, подозреваемой в совершении дорожно-транспортного происшествия, повлёкшего смерть двух человек (часть 5 статьи 264 Уголовного кодекса РФ)", — говорится в телеграм-канале пресс-службы.

В ходе заседания автоледи и её адвокат просили избрать более мягкие меры. При этом вину девушка не отрицает. В итоге, согласно решению суда, в отношении виновницы ДТП избрали меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца — до 27 сентября текущего года. При этом в законную силу постановление ещё не вступило.