Лавров нашёл в заявлении США по Украине оговорку по Фрейду

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал высказывание представителя Госдепартамента США Неда Прайса о том, что пока не настало время для переговоров Москвы и Киева. По словам российского дипломата, эта фраза очень хорошо демонстрирует, насколько Штаты "не заставляют" Украину делать ту или иную вещь.

По словам Лаврова, заявления американских официальных лиц противоречат друг другу. Некоторое время назад Тони Блинкен отказался обсуждать Украину со своим российский коллегой, мотивируя это тем, что Киев якобы должен самостоятельно представлять свои интересы. А вот Нед Прайс в ответ на слова Лаврова о том, что у России нет предубеждений против переговоров с Украиной, заявил совсем другое.

"Представитель Госдепартамента заявил, что США считают, что не надо сейчас Украине вести переговоры с Российской Федерацией. Ну, по Фрейду. Стало ясно, кто кем руководит и насколько американцы не заставляют Украину делать ту или иную вещь", — указал глава российского МИД.