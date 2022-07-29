Сразу после турне Лаврова: Кулеба объявил о "возвращении" Украины в Африку
Кулеба объявил о "возвращении" Украины в Африку ради укрепления связей
Украина придёт в Африку, чтобы восстановить тесные контакты, которые "были существенно утрачены за предыдущие десятилетия". Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, пояснив, что раньше Киев уделял больше внимания "европейской и евроатлантической проблематике".
"Мы последовательно шли к возвращению Украины в Африку в буквальном смысле", — сказал он в эфире телеканала "Украина 24", комментируя решение президента страны Владимира Зеленского назначить спецпредставителя по Африке и Ближнему Востоку.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров устроил турне по африканским странам. Так, например, глава российской дипломатии посетил Республику Конго. Он стал первым из руководителей МИД СССР и России, кто побывал в этой стране, рассказала официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Thierry Monasse / Getty Images