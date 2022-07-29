Сразу после турне Лаврова: Кулеба объявил о "возвращении" Украины в Африку

Украина придёт в Африку, чтобы восстановить тесные контакты, которые "были существенно утрачены за предыдущие десятилетия". Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, пояснив, что раньше Киев уделял больше внимания "европейской и евроатлантической проблематике".

"Мы последовательно шли к возвращению Украины в Африку в буквальном смысле", — сказал он в эфире телеканала "Украина 24", комментируя решение президента страны Владимира Зеленского назначить спецпредставителя по Африке и Ближнему Востоку.