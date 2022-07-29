Эстония предложила полностью закрыть для россиян въезд в Европу

Эстония предлагает закрыть въезд гражданам России в Европу в качестве базового правила. Об этом сообщил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, которого цитирует ERR. По его словам, власти страны разрабатывают данную инициативу и представят план ограничений в августе.

"Жизнь выявляет мышиные норы. Граждане России могут въезжать в Эстонию, несмотря на то что мы закрыли выдачу виз. Они берут шенгенскую визу из третьей страны. Поэтому эту мышиную нору нужно было затыкать", — заявил он.