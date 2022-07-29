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29 июля, 11:39

Эстония предложила полностью закрыть для россиян въезд в Европу

Эстония предлагает закрыть въезд гражданам России в Европу в качестве базового правила. Об этом сообщил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, которого цитирует ERR. По его словам, власти страны разрабатывают данную инициативу и представят план ограничений в августе.

"Жизнь выявляет мышиные норы. Граждане России могут въезжать в Эстонию, несмотря на то что мы закрыли выдачу виз. Они берут шенгенскую визу из третьей страны. Поэтому эту мышиную нору нужно было затыкать", — заявил он.

По его мнению, Эстония также может прибегнуть к принятому в Латвии правилу, согласно которому при пересечении границы россиян нужно спрашивать, поддерживают ли они специальную военную операцию России на Украине.

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Напомним, Правительство Эстонии приняло решение запретить россиянам подавать документы на получение учебной визы и временного вида на жительство. Кроме того, теперь граждане РФ и Белоруссии не смогут трудоустроиться на территории государства по визе, которую им выдала другая страна ЕС. В Госдуме визовый запрет Эстонии объяснили желанием напакостить.

Обложка ©

Shutterstock

Оксана Попова

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