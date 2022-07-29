Эстония предложила полностью закрыть для россиян въезд в Европу
Эстония предлагает закрыть въезд гражданам России в Европу в качестве базового правила. Об этом сообщил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, которого цитирует ERR. По его словам, власти страны разрабатывают данную инициативу и представят план ограничений в августе.
"Жизнь выявляет мышиные норы. Граждане России могут въезжать в Эстонию, несмотря на то что мы закрыли выдачу виз. Они берут шенгенскую визу из третьей страны. Поэтому эту мышиную нору нужно было затыкать", — заявил он.
По его мнению, Эстония также может прибегнуть к принятому в Латвии правилу, согласно которому при пересечении границы россиян нужно спрашивать, поддерживают ли они специальную военную операцию России на Украине.
Напомним, Правительство Эстонии приняло решение запретить россиянам подавать документы на получение учебной визы и временного вида на жительство. Кроме того, теперь граждане РФ и Белоруссии не смогут трудоустроиться на территории государства по визе, которую им выдала другая страна ЕС. В Госдуме визовый запрет Эстонии объяснили желанием напакостить.
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