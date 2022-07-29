Зеленский прибыл в Одессу для обсуждения с послами G7 сделки по экспорту зерна
Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Одессу для встречи с послами стран "Большой семёрки" (G7). Главной темой их обсуждения станет вывоз зерна из портов Незалежной, сообщает телеграм-канал "Политика страны".
"Мы готовы к экспорту украинского зерна. Ждём сигналов от наших партнёров о начале транспортировки. Для нас важно оставаться гарантом мировой продовольственной безопасности", — сказал Зеленский в ходе встречи.
Напомним, 22 июля в Стамбуле Незалежная, Турция, ООН и Россия заключили соглашение о создании зернового коридора по вывозу по Чёрному морю сельхозпродукции с Украины. На встрече также был подписан меморандум о поставках российской продукции и удобрений на мировые рынки. А 26 июля в Стамбуле заработал Совместный координационный центр по вопросу вывоза зерна.
Telegram / "Политика страны"