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29 июля, 11:36

Зеленский прибыл в Одессу для обсуждения с послами G7 сделки по экспорту зерна

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Одессу для встречи с послами стран "Большой семёрки" (G7). Главной темой их обсуждения станет вывоз зерна из портов Незалежной, сообщает телеграм-канал "Политика страны".

  • Зеленский прибыл в Одессу. Фото © t.me / "Политика страны"
    Зеленский прибыл в Одессу. Фото © t.me / "Политика страны"
  • Зеленский встретился с послами стран G7. Фото © t.me / "Политика страны"
    Зеленский встретился с послами стран G7. Фото © t.me / "Политика страны"
  • Зеленский встретился с послами стран G7. Фото © t.me / "Политика страны"
    Зеленский встретился с послами стран G7. Фото © t.me / "Политика страны"
  • Порт Одессы. Фото © t.me / "Политика страны"
    Порт Одессы. Фото © t.me / "Политика страны"

Зеленский прибыл в Одессу. Фото © t.me / "Политика страны"

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"Мы готовы к экспорту украинского зерна. Ждём сигналов от наших партнёров о начале транспортировки. Для нас важно оставаться гарантом мировой продовольственной безопасности", — сказал Зеленский в ходе встречи.

Первое судно с зерном может покинуть украинский порт уже 29 июля

Первое судно с зерном может покинуть украинский порт уже 29 июля

Напомним, 22 июля в Стамбуле Незалежная, Турция, ООН и Россия заключили соглашение о создании зернового коридора по вывозу по Чёрному морю сельхозпродукции с Украины. На встрече также был подписан меморандум о поставках российской продукции и удобрений на мировые рынки. А 26 июля в Стамбуле заработал Совместный координационный центр по вопросу вывоза зерна.

Обложка ©

Telegram / "Политика страны"

Александра Васильева

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