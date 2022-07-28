НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
28 июля, 14:32

Первое судно с зерном может покинуть украинский порт уже 29 июля

Замгенсека ООН Гриффитс: Первое судно с зерном может покинуть украинский порт 29 июля

Первое судно с зерном с Украины может выйти из морского порта уже в эту пятницу, 29 июля. Об этом заявил на брифинге заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.

"Мы надеемся и планируем, что первое судно может отправиться в ближайшие дни. Надеюсь, что это произойдёт завтра", — отметил Гриффитс.

В ООН пообещали следить за соблюдением порядка при перевозке зерна с Украины

В ООН пообещали следить за соблюдением порядка при перевозке зерна с Украины

Ранее в Турции заявили, что экспорт зерна из украинских портов может начаться до конца недели. Так, в результате запуска координационного совета по экспорту зерна в Стамбуле был проложен безопасный маршрут для судов, разминировать который не нужно.

Обложка ©

Flickr / Alex Neshitoff

Ирина Фальке

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров