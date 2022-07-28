Первое судно с зерном может покинуть украинский порт уже 29 июля
Замгенсека ООН Гриффитс: Первое судно с зерном может покинуть украинский порт 29 июля
Первое судно с зерном с Украины может выйти из морского порта уже в эту пятницу, 29 июля. Об этом заявил на брифинге заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.
"Мы надеемся и планируем, что первое судно может отправиться в ближайшие дни. Надеюсь, что это произойдёт завтра", — отметил Гриффитс.
Ранее в Турции заявили, что экспорт зерна из украинских портов может начаться до конца недели. Так, в результате запуска координационного совета по экспорту зерна в Стамбуле был проложен безопасный маршрут для судов, разминировать который не нужно.
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