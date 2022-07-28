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28 июля, 14:28

Учебники для школьников ДНР и ЛНР не будут содержать агрессии к Украине

Глава Минпросвещения Кравцов: Учебники для школьников ДНР и ЛНР не содержат агрессии к Украине

Новые учебники, которые школьникам Донецкой и Луганской народных республик раздадут 1 сентября, содержат конкретные исторические факты, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Он подчеркнул, что "никакой агрессии" по отношению к Украине и западным странам в них нет.

Кравцов также добавил, что на сегодняшний день вопрос с учебниками уже решён и в День знаний все школы Донбасса получат новые книги по всем предметам.

"Если вы посмотрите, в них нет никакой агрессии в отношении Украины, отношении европейских стран, США. Конкретно — исторические факты, чтобы сами школьники могли сделать те или иные выводы", — сказал министр.

Школы на освобождённых территориях ДНР начнут новый учебный год по программам РФ

Школы на освобождённых территориях ДНР начнут новый учебный год по программам РФ

Ранее Лайф писал, что для школьников из Донбасса открываются новые "Университетские смены" в педвузах РФ. Первая смена уже стартовала в Нижнем Новгороде, Чебоксарах и Самаре.

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Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сандурская Софья

Ирина Фальке

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