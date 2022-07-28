Учебники для школьников ДНР и ЛНР не будут содержать агрессии к Украине

Новые учебники, которые школьникам Донецкой и Луганской народных республик раздадут 1 сентября, содержат конкретные исторические факты, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Он подчеркнул, что "никакой агрессии" по отношению к Украине и западным странам в них нет.

Кравцов также добавил, что на сегодняшний день вопрос с учебниками уже решён и в День знаний все школы Донбасса получат новые книги по всем предметам.

"Если вы посмотрите, в них нет никакой агрессии в отношении Украины, отношении европейских стран, США. Конкретно — исторические факты, чтобы сами школьники могли сделать те или иные выводы", — сказал министр.