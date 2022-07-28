НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
28 июля, 14:31

Нет задачи "втюхать": Фармацевт развеяла главный миф о работе аптек

Фармацевт Хван объяснила, почему в аптеках предлагают дорогие аналоги лекарств

Фармацевт Виктория Хван рассказала, что у сотрудников аптек нет задачи "втюхать" лекарства подороже. По её словам, предлагая небюджетный аналог, специалисты заботятся о здоровье людей, ведь препараты из категорий подешевле уступают и в качестве.

"Цели продать покупателю что-то дорогое ни у кого нет. Другой вопрос в том, что этот миф в некотором роде даже оскорбление для фармацевта, потому что, рекомендуя товар из категории "подороже", он пытается заботиться о вашем здоровье, а не "втюхать" ради заработка", — заявила она в беседе с "Газетой.ru".

По словам Хван, зачастую дешёвые аналоги популярных лекарств делаются из менее качественного сырья и в результате могут быть не так эффективны, но при этом провоцируют больше побочных эффектов. Причём цена большинства недорогих аналогов зависит именно от качества, а не от обёртки, подчеркнула специалист.

"Фармацевт или провизор, кстати, всегда предложат более дешёвый вариант, если вы об этом просто попросите. Хотя и сначала точно предложат именно тот, который считается более эффективным", — добавила специалист.

Аптекарь рассказала, как клиенты путают названия препаратов, и эти ляпы точно доведут вас до слёз

Аптекарь рассказала, как клиенты путают названия препаратов, и эти ляпы точно доведут вас до слёз

А ранее Лайф писал, что Правительство России поддержало проект закона, согласно которому в марте 2023 года в трёх регионах страны планируется начать эксперимент по дистанционной продаже рецептурных лекарств. Речь идёт о Москве, Подмосковье и Белгородской области. Перечень таких препаратов будет утверждаться отдельно.

Обложка ©

ТАСС / Евгений Софронеев

Николь Вербер
  • Новости
  • Здоровье

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров