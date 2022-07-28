Нет задачи "втюхать": Фармацевт развеяла главный миф о работе аптек
Фармацевт Хван объяснила, почему в аптеках предлагают дорогие аналоги лекарств
Фармацевт Виктория Хван рассказала, что у сотрудников аптек нет задачи "втюхать" лекарства подороже. По её словам, предлагая небюджетный аналог, специалисты заботятся о здоровье людей, ведь препараты из категорий подешевле уступают и в качестве.
"Цели продать покупателю что-то дорогое ни у кого нет. Другой вопрос в том, что этот миф в некотором роде даже оскорбление для фармацевта, потому что, рекомендуя товар из категории "подороже", он пытается заботиться о вашем здоровье, а не "втюхать" ради заработка", — заявила она в беседе с "Газетой.ru".
По словам Хван, зачастую дешёвые аналоги популярных лекарств делаются из менее качественного сырья и в результате могут быть не так эффективны, но при этом провоцируют больше побочных эффектов. Причём цена большинства недорогих аналогов зависит именно от качества, а не от обёртки, подчеркнула специалист.
"Фармацевт или провизор, кстати, всегда предложат более дешёвый вариант, если вы об этом просто попросите. Хотя и сначала точно предложат именно тот, который считается более эффективным", — добавила специалист.
А ранее Лайф писал, что Правительство России поддержало проект закона, согласно которому в марте 2023 года в трёх регионах страны планируется начать эксперимент по дистанционной продаже рецептурных лекарств. Речь идёт о Москве, Подмосковье и Белгородской области. Перечень таких препаратов будет утверждаться отдельно.
ТАСС / Евгений Софронеев