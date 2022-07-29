Пушилин выразил готовность посетить КНДР и встретиться с Ким Чен Ыном
Глава ДНР Денис Пушилин готов отправиться в Северную Корею для встречи с её лидером Ким Чен Ыном. Об этом сообщили в представительстве республики в РФ по итогам беседы своего посла Ольги Макеевой с коллегой из КНДР Син Хон Чхолем.
"Макеева <…> передала приветствие от главы ДНР в адрес руководства КНДР и сообщила о готовности Дениса Пушилина посетить Северную Корею и провести встречу с главой государства Ким Чен Ыном", — указано в заявлении.
Посол ДНР в РФ также вручила коллеге ноту в адрес МИД КНДР с предложением об установлении дипломатических отношений.
Лайф напоминает, ранее Корейская Народно-Демократическая Республика признала независимость ДНР. Затем Пхеньян признал независимость и ЛНР. В столице Северной Кореи российскому послу Александру Мацегору передали ноту о соответствующем решении. В ответ Украина разорвала дипотношения с КНДР.
ТАСС / EPA / KCNA