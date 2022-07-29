Пушилин выразил готовность посетить КНДР и встретиться с Ким Чен Ыном

Глава ДНР Денис Пушилин готов отправиться в Северную Корею для встречи с её лидером Ким Чен Ыном. Об этом сообщили в представительстве республики в РФ по итогам беседы своего посла Ольги Макеевой с коллегой из КНДР Син Хон Чхолем.