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29 июля, 11:57

Пушилин выразил готовность посетить КНДР и встретиться с Ким Чен Ыном

Глава ДНР Денис Пушилин готов отправиться в Северную Корею для встречи с её лидером Ким Чен Ыном. Об этом сообщили в представительстве республики в РФ по итогам беседы своего посла Ольги Макеевой с коллегой из КНДР Син Хон Чхолем.

"Макеева <…> передала приветствие от главы ДНР в адрес руководства КНДР и сообщила о готовности Дениса Пушилина посетить Северную Корею и провести встречу с главой государства Ким Чен Ыном", указано в заявлении.

Посол ДНР в РФ также вручила коллеге ноту в адрес МИД КНДР с предложением об установлении дипломатических отношений.

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Лайф напоминает, ранее Корейская Народно-Демократическая Республика признала независимость ДНР. Затем Пхеньян признал независимость и ЛНР. В столице Северной Кореи российскому послу Александру Мацегору передали ноту о соответствующем решении. В ответ Украина разорвала дипотношения с КНДР.

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ТАСС / EPA / KCNA

Татьяна Миссуми

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