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Опубликовано 29 июля 2022, 16:47

"Леруа Мерлен" проверят из-за продажи детских обоев с украинским Крымом

В Госдуме призвали проверить "Леруа Мерлен" из-за обоев с украинским Крымом

В магазинах "Леруа Мерлен" покупателям предлагали детские обои с изображением карты, где Крым обозначен как часть Украины и отсутствуют независимые Южная Осетия, Абхазия, ЛНР и ДНР. Теперь сеть ожидают проверки надзорных органов, говорится на сайте Госдумы РФ.

"Председатель Государственной думы дал поручение Комитету по безопасности направить запрос в контрольно-надзорные органы для проверки сети магазинов, где тиражируется такая продукция, и принятия оперативных мер реагирования", отмечается в тексте.

Такими способами страны НАТО продвигают свою повестку на территории России, это требует решительных ответных действий, подчеркнули в Госдуме.

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Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев с помощью карты проиллюстрировал разницу в том, как будущее Украины видит её нынешний президент Владимир Зеленский и как — западные аналитики.

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Татьяна Миссуми
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