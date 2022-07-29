"Леруа Мерлен" проверят из-за продажи детских обоев с украинским Крымом

В магазинах "Леруа Мерлен" покупателям предлагали детские обои с изображением карты, где Крым обозначен как часть Украины и отсутствуют независимые Южная Осетия, Абхазия, ЛНР и ДНР. Теперь сеть ожидают проверки надзорных органов, говорится на сайте Госдумы РФ.

"Председатель Государственной думы дал поручение Комитету по безопасности направить запрос в контрольно-надзорные органы для проверки сети магазинов, где тиражируется такая продукция, и принятия оперативных мер реагирования", — отмечается в тексте.

Такими способами страны НАТО продвигают свою повестку на территории России, это требует решительных ответных действий, подчеркнули в Госдуме.