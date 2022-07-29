Невролог назвал основную ошибку при попытке облегчить боль в спине

Часто при резкой боли в спине люди стараются самостоятельно принять какие-либо меры для её устранения. Однако некоторые манипуляции могут лишь усугубить обострение. О том, что запрещено делать при болезненных ощущениях, рассказал в беседе с Ura.ru врач-ревматолог, невролог Павел Евдокименко.

"При остром приступе многие бегут массировать, греть спину. Это делать категорически нельзя. Воспаление может усилиться. В примерно 30% случаев пациенту может стать легче, а в 70% — значительно хуже. Но можно надеть корсет для поддержания спины. Также можно сухое тепло, например пояс из собачьей шерсти", — сказал Павел Евдокименко.

Несмотря на то что боль не всегда является тревожным сигналом, оставлять её без внимания нельзя, продолжил ревматолог. Неприятные ощущения может вызывать грыжа диска, защемление поясничных мышц и другие заболевания. По словам врача, лучше всего не рисковать и сделать МРТ, чтобы избежать возможных осложнений.