Лесной пожар вспыхнул в турецком Мармарисе и уже перекинулся на отели

В турецком Мармарисе вспыхнул лесной пожар. Из-за ветра пламя стало распространяться, и за короткое время возгорание перекинулось на отель. Об этом передаёт телеканал A Haber. Кадрами с места также делятся в соцсетях напуганные очевидцы.

В турецком Мармарисе вспыхнул лесной пожар. Видео © Twitter / penceretv2 / sevilhanimcik

"Пожар вспыхнул в лесной зоне в районе Мугла Мармариса. Пламя за короткое время под действием ветра перекинулось на отель. Для тушения огня ведутся работы с воздуха и земли", — передают турецкие СМИ.

Местные специалисты прилагают огромные усилия для борьбы с пламенем, которое совсем не хочет сдаваться и продолжает приближаться к жилым массивам. В тушении задействованы вертолёты, спринклеры, строительная техника и множество лесных рабочих.