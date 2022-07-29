Лесной пожар вспыхнул в турецком Мармарисе и уже перекинулся на отели
В турецком Мармарисе вспыхнул лесной пожар. Обложка © Twitter / GundemHaberr3
В турецком Мармарисе вспыхнул лесной пожар. Из-за ветра пламя стало распространяться, и за короткое время возгорание перекинулось на отель. Об этом передаёт телеканал A Haber. Кадрами с места также делятся в соцсетях напуганные очевидцы.
В турецком Мармарисе вспыхнул лесной пожар. Видео © Twitter / penceretv2 / sevilhanimcik
"Пожар вспыхнул в лесной зоне в районе Мугла Мармариса. Пламя за короткое время под действием ветра перекинулось на отель. Для тушения огня ведутся работы с воздуха и земли", — передают турецкие СМИ.
Местные специалисты прилагают огромные усилия для борьбы с пламенем, которое совсем не хочет сдаваться и продолжает приближаться к жилым массивам. В тушении задействованы вертолёты, спринклеры, строительная техника и множество лесных рабочих.
Ранее Лайф рассказывал о крупнейшем в истории Словении лесном пожаре, который помогали тушить семь государств. Пламя охватило более двух тысяч гектаров в регионе Крас на юго-западе страны. А помощь в тушении оказали Австрия, Венгрия, Италия, Румыния, Сербия, Словакия и Хорватия.