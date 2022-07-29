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29 июля, 14:20

Лесной пожар вспыхнул в турецком Мармарисе и уже перекинулся на отели

<p>В турецком Мармарисе вспыхнул лесной пожар. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/GundemHaberr3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">GundemHaberr3</a></p>

В турецком Мармарисе вспыхнул лесной пожар. Обложка © Twitter / GundemHaberr3

В турецком Мармарисе вспыхнул лесной пожар. Из-за ветра пламя стало распространяться, и за короткое время возгорание перекинулось на отель. Об этом передаёт телеканал A Haber. Кадрами с места также делятся в соцсетях напуганные очевидцы.

В турецком Мармарисе вспыхнул лесной пожар. Видео © Twitter / penceretv2 / sevilhanimcik

"Пожар вспыхнул в лесной зоне в районе Мугла Мармариса. Пламя за короткое время под действием ветра перекинулось на отель. Для тушения огня ведутся работы с воздуха и земли", — передают турецкие СМИ.

Местные специалисты прилагают огромные усилия для борьбы с пламенем, которое совсем не хочет сдаваться и продолжает приближаться к жилым массивам. В тушении задействованы вертолёты, спринклеры, строительная техника и множество лесных рабочих.

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Ранее Лайф рассказывал о крупнейшем в истории Словении лесном пожаре, который помогали тушить семь государств. Пламя охватило более двух тысяч гектаров в регионе Крас на юго-западе страны. А помощь в тушении оказали Австрия, Венгрия, Италия, Румыния, Сербия, Словакия и Хорватия.

Николь Вербер

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