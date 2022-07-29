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29 июля, 14:16

Редко появляющаяся на публике жена Ким Чен Ына вышла в свет, но в слезах

Избегающая светских приёмов жена главы КНДР Ким Чен Ына наконец вышла к публике, но на этот раз вся в слезах. Ли Соль Чжу приняла участие в праздновании годовщины окончания корейской войны. Об этом пишет южнокорейское агентство, уточняя, что первая леди расплакалась во время исполнения национального гимна.

Жена главы КНДР Ким Чен Ына вышла в свет. Видео © Telegram / Пул N3

Напомним, в Южной Корее с завидным постоянством пишут об "исчезновении" Ли Соль Чжу, как только она длительное время не показывается на публике. Такие же публикации выходят и о главе КНДР Ким Чен Ыне: его то "хоронят", то объявляют тяжелобольным.

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Telegram / Пул N3

Татьяна Миссуми

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