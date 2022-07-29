Редко появляющаяся на публике жена Ким Чен Ына вышла в свет, но в слезах

Избегающая светских приёмов жена главы КНДР Ким Чен Ына наконец вышла к публике, но на этот раз вся в слезах. Ли Соль Чжу приняла участие в праздновании годовщины окончания корейской войны. Об этом пишет южнокорейское агентство, уточняя, что первая леди расплакалась во время исполнения национального гимна.

Напомним, в Южной Корее с завидным постоянством пишут об "исчезновении" Ли Соль Чжу, как только она длительное время не показывается на публике. Такие же публикации выходят и о главе КНДР Ким Чен Ыне: его то "хоронят", то объявляют тяжелобольным.