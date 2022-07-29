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29 июля, 13:55

Медведев проинспектировал учебный центр Минобороны в Ленинградской области

Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проверил подготовку личного состава российских военных на гарнизоне Министерства обороны. В рамках рабочей поездки в Северо-Западный федеральный округ он посетил учебный центр Лужского гарнизона, расположенный в Ленинградской области.

"Заместитель председателя Совета Безопасности ознакомился с ходом подготовки личного состава ВС РФ, проводимой в рамках летнего периода обучения", — рассказали журналистам в секретариате Медведева.

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Ранее Лайф писал о рабочей поездке Медведева в Ростовскую область, во время которой он встретился с беженцами из Донбасса и с Украины. Политик посетил пункты временного размещения переселенцев, а также провёл совещание по мерам их поддержки.

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ТАСС / Екатерина Штукина

Оксана Попова

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