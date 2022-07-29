Селехметева проиграла Боузковой в четвертьфинале теннисного турнира в Праге

Российская теннисистка Оксана Селехметева проиграла представительнице Чехии Марии Боузковой со счётом 3:6, 0:6 в четвертьфинале турнира в Праге. Соревнования Livesport Prague Open с призовым фондом 251,7 тысячи долларов проходят на хардовом покрытии.

Встреча Селехметевой и Боузковой продолжалась 1 час 25 минут. За это время наша спортсменка допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из пяти, отдав восьмой ракетке турнира семь своих подач.