НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
29 июля, 13:55

Селехметева проиграла Боузковой в четвертьфинале теннисного турнира в Праге

Российская теннисистка Оксана Селехметева проиграла представительнице Чехии Марии Боузковой со счётом 3:6, 0:6 в четвертьфинале турнира в Праге. Соревнования Livesport Prague Open с призовым фондом 251,7 тысячи долларов проходят на хардовом покрытии.

Встреча Селехметевой и Боузковой продолжалась 1 час 25 минут. За это время наша спортсменка допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из пяти, отдав восьмой ракетке турнира семь своих подач.

Оглушительная сенсация: Потапова за 51 минуту разгромила вторую ракетку мира в четвертьфинале турнира в Праге

Оглушительная сенсация: Потапова за 51 минуту разгромила вторую ракетку мира в четвертьфинале турнира в Праге

За выход в финал Боузкова сыграет со своей соотечественницей Линдой Носковой. Вторую путёвку россиянка Анастасия Потапова оспорит с победительницей матча Магдой Линетт из Польши и китаянкой Ван Цян.

Обложка ©

WTA

Роман Фейгин
  • Новости
  • Теннис
  • прага
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров