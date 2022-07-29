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29 июля, 14:07

Песков: Слова Салливана о незаинтересованности РФ в переговорах в корне неверны

Слова советника американского президента по нацбезопасности Джейка Салливана о том, что Москва якобы не заинтересована в переговорах с Украиной, абсолютно неверны. Кремль не согласен с таким утверждением, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Не согласен. Потому что они (утверждения Салливана. — Прим. Лайфа) неверны в корне", — сказал ТАСС представитель Кремля.

Напомним, ранее в Сети появилось интервью помощника президента США Салливана, где он заявил, что Россия могла бы в любой момент закончить спецоперацию на Украине, но ей якобы не интересны дипломатия и мирные переговоры.

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А ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал высказывание представителя Госдепартамента США о том, что время для переговоров Москвы и Киева пока не настало. Он отметил, что эта фраза очень хорошо демонстрирует, насколько Штаты "не заставляют" Украину делать ту или иную вещь.

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Chip Somodevilla / Getty Images

Александра Васильева

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