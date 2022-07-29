Замкомандующего Южным ВО заподозрили в хищении 2 млн рублей у Минобороны

Заместителя командующего войсками Южного военного округа по материально-техническому обеспечению Виктора Воронова заподозрили в хищении государственных средств, которые он использовал для личных целей. Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями, получении взятки и подстрекательстве к мошенничеству, передаёт РИА "Новости" со ссылкой на данные суда.

"По данным органов предварительного расследования, подсудимый обвиняется в использовании денежных средств Министерства обороны Российской Федерации, около двух миллионов рублей, для благоустройства собственного земельного участка и дома", — сообщил представитель Южного окружного военного суда.

1 августа пройдёт судебное заседание, в ходе которого будет рассмотрена жалоба на постановление Ростовского-на-Дону гарнизонного военного суда об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.