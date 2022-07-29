Замкомандующего Южным ВО заподозрили в хищении 2 млн рублей у Минобороны
Заместителя командующего войсками Южного военного округа по материально-техническому обеспечению Виктора Воронова заподозрили в хищении государственных средств, которые он использовал для личных целей. Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями, получении взятки и подстрекательстве к мошенничеству, передаёт РИА "Новости" со ссылкой на данные суда.
"По данным органов предварительного расследования, подсудимый обвиняется в использовании денежных средств Министерства обороны Российской Федерации, около двух миллионов рублей, для благоустройства собственного земельного участка и дома", — сообщил представитель Южного окружного военного суда.
1 августа пройдёт судебное заседание, в ходе которого будет рассмотрена жалоба на постановление Ростовского-на-Дону гарнизонного военного суда об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее Лайф писал, что Следственный департамент МВД России предъявил обвинение ещё одной активной участнице финансовой пирамиды Finiko, известной под псевдонимом Тиффани. Ростовчанка руководила структурным подразделением преступного сообщества, которое действовало на территории Ростовской области и Краснодарского края.
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