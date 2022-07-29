"Бывало, экипаж терял сознание": Эксперт объяснил Лайфу, что за индикатор сработал на рейсе Грозный – Москва

Сработавший индикатор давления в салоне, из-за которого самолёт Грозный – Москва подал сигнал тревоги над Каспийским морем, свидетельствует о разгерметизации судна. Об этом в беседе с Лайфом рассказал авиаэксперт Олег Пантелеев. По его словам, в этом случае необходимо, чтобы воздушное судно снизилось на высоту, где атмосферное давление достаточное для того, чтобы члены экипажа и пассажиры могли дышать. Другими словами, командир принял правильное решение, снизив эшелон до трёх тысяч метров и вернувшись в аэропорт вылета.

"При этом далеко не всегда срабатывание датчика означает, что имеет место неисправность. К сожалению, сами по себе датчики тоже имеют свойство в силу различных причин срабатывать некорректно. Поэтому если в дальнейшем в ходе проверки будет обнаружено, что была проблема в датчике, то будет произведена замена дешёвого датчика и самолёт оперативно вернётся в эксплуатацию", — объясняет собеседник Лайфа.

В то же время, по словам Пантелеева, иногда датчик действительно может сообщать о каких-либо повреждениях конструкций воздушного судна, например, когда через какие-то уплотнители и прокладки идёт утечка воздуха. Вот тут уже потребуется достаточно кропотливая работа экспертов по выяснению, почему давление уходит.

"Потеря давления вообще усложняет жизнедеятельность, и дышать без кислородных масок невозможно. Прецеденты, когда это приводило к серьёзным проблемам вплоть до потери сознания членами экипажа, в истории мировой гражданской авиации были", — добавил Пантелеев.