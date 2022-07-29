Сын главы Росавиации попытался организовать тайную спецоперацию по его выписке из больницы

За Нерадько приехал чёрный Land Cruiser Prado, который долго кружил вокруг одной из московских больниц, прячась от праздных взглядов. Для выписки главы Росавиации был открыт дополнительный выход, через который он проследовал с перебинтованной головой и в маске. Усаживая отца в автомобиль, сын заметил видеокамеру журналистов, о чём дал понять, указав пальцем в сторону оператора.