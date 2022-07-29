Сын главы Росавиации попытался организовать тайную спецоперацию по его выписке из больницы
Тайная выписка из больницы упавшего с велосипеда Нерадько попала на видео
Глава Росавиации Александр Нерадько выписался из больницы. Кадры этого события опубликовал телеграм-канал SHOT.
"Тайная" спецоперация по выписке упавшего с велосипеда Александра Нерадько из больницы. Видео © Telegram / SHOT
За Нерадько приехал чёрный Land Cruiser Prado, который долго кружил вокруг одной из московских больниц, прячась от праздных взглядов. Для выписки главы Росавиации был открыт дополнительный выход, через который он проследовал с перебинтованной головой и в маске. Усаживая отца в автомобиль, сын заметил видеокамеру журналистов, о чём дал понять, указав пальцем в сторону оператора.
Напомним, что глава Росавиации Александр Нерадько более двух недель назад был доставлен в реанимацию со множественными ушибами и переломами после падения с велосипеда. Его сын заявил, что у отца нет серьёзных травм и что появившиеся слухи — это "перегибы", однако выписка Нерадько произошла только сейчас, спустя более чем две недели.
Telegram / SHOT