Тимати рассказал, когда в России откроются бывшие кофейни Starbucks

Певец и бизнесмен Тимати заявил, что вместе с партнёром приобрёл все активы Starbucks в России, а открытие первых точек состоится уже в августе. Об этом он написал в соцсетях.

"Теперь официально все активы сети СБ (Starbucks. — Прим. Лайфа) приобретены и находятся под нашим с Антоном Пинским трепетным руководством", — отметил предприниматель.

Тимати рассказал, что сейчас команда работает над поиском нового названия, однако большого ребрендинга посетителям ждать не стоит. Он предложил россиянам поучаствовать в этом процессе, а также подумать над новым логотипом. Музыкант подчеркнул, что лучший вариант до сентября украсит свыше двухсот адресов кофеен в РФ. Информацию об этом подтвердил и основатель компании Pinskiy&Co Антон Пинский.