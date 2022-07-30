СМИ узнали, за сколько OBI продала бизнес в России

Немецкая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров OBI 27 июля закрыла сделку по продаже бизнеса в РФ, об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники, близкие к сторонам. Как рассказал один из собеседников, сумма символическая: она, по данным издания, составила всего один евро.