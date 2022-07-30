СМИ узнали, за сколько OBI продала бизнес в России
"Ведомости": OBI продала бизнес в России за 1 евро
Немецкая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров OBI 27 июля закрыла сделку по продаже бизнеса в РФ, об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники, близкие к сторонам. Как рассказал один из собеседников, сумма символическая: она, по данным издания, составила всего один евро.
Так, немецкая компания продала группе российских инвесторов шесть юридических лиц российской сети DIY-магазинов OBI. Согласно условиям сделки, на первом этапе 40% доли перейдут группе инвестиционно-строительных компаний Max (ГИСК Маx), а 60% — бизнесмену Йозефу Лиокумовичу. Позже ГИСК Маx может продать часть бизнеса третьим лицам.
Напомним, 15 июля сделку по покупке российского бизнеса OBI согласовала ФАС. По мнению ведомства, она не приведёт к ограничению конкуренции, так как компания-покупатель и приобретаемые общества работают на разных рынках.
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