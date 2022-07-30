НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
30 июля, 16:38

Остался без присмотра: Пятилетний мальчик утонул в бассейне аквапарка в Астрахани

СК проводит проверку после гибели пятилетнего мальчика в бассейне аквапарка в Астрахани

Следователи проводит проверку после гибели пятилетнего мальчика в бассейне аквапарка в Астрахани. Об этом говорится в заявлении регионального СУ СК РФ.

Уточняется, что трагедия произошла 30 июля на улице Джона Рида в Советском районе Астрахани. Мальчик купался во взрослом бассейне с тётей, после чего вылез из него и убежал в сторону. Затем ребёнок, оказавшись без присмотра, снова прыгнул в воду.

Утонувшего мальчика заметили отдыхающие, они вытащили его и пытались оказать первую помощь, однако спасти ребёнка не удалось. Сейчас на месте инцидента работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Девочка, её мать и пытавшийся их спасти подросток утонули в Ставропольском крае

Девочка, её мать и пытавшийся их спасти подросток утонули в Ставропольском крае

Ранее Лайф писал, что в Тамбовской области 13-летняя девочка утонула в реке на глазах у друзей. По данным правоохранителей, школьница пришла к водоёму со сверстниками, при этом плавать она не умела.

Обложка ©

СУ СК РФ по Астраханской области

Никита Осипов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров