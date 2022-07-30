Пушков оценил возможность начала войны между КНР и США из-за визита Пелоси на Тайвань
Сенатор Пушков заявил, что вероятность войны между США и Китаем исключать не стоит
Вероятность вооружённого конфликта между Штатами и Китаем из-за визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань нельзя исключать полностью. Об этом заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.
Он отметил, что ситуация с Пелоси может стать спусковым крючком в американо-китайских отношениях. При этом ни Вашингтон, ни Пекин сегодня не готовы к реальной войне. Сенатор лично не считает, что "визит престарелой спикерши" является поводом для начала боевых действий, но такой вариант развития ситуации исключать не стоит.
"Как мы видим в последние годы, слишком часто иррациональное начало берёт верх при принятии политических решений", — написал сенатор в телеграм-канале.
Ранее сегодня Лайф сообщал, что армия Китая начала военные учения с боевыми стрельбами неподалёку от Тайваня, а в китайской прессе звучали призывы сбить самолёт со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, которая отправилась в азиатское турне. Пока не ясно, посетит ли Пелоси Тайвань. Недавно её борт приземлился в аэропорту Гонолулу на Гавайях.
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