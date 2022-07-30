Пушков оценил возможность начала войны между КНР и США из-за визита Пелоси на Тайвань

Вероятность вооружённого конфликта между Штатами и Китаем из-за визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань нельзя исключать полностью. Об этом заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.

Он отметил, что ситуация с Пелоси может стать спусковым крючком в американо-китайских отношениях. При этом ни Вашингтон, ни Пекин сегодня не готовы к реальной войне. Сенатор лично не считает, что "визит престарелой спикерши" является поводом для начала боевых действий, но такой вариант развития ситуации исключать не стоит.