Украина планирует до зимы эвакуировать 220 тысяч человек с подконтрольной части ДНР

Киев планирует до зимы эвакуировать 220 тысяч человек с подконтрольной Незалежной части Донецкой Народной Республики. Об этом заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук.

"В Донецкой области абсолютно отсутствует газоснабжение. <...> В Донецкой области 52 тысячи детей, их надо эвакуировать, нельзя подвергать их смертельной опасности в зимний период без тепла, света, без возможности обогреть. Как минимум мы говорим про 200–220 тысяч наших граждан", — сказал она в эфире всеукраинского телемарафона.

По словам Верещук, планируется создать штаб по эвакуации жителей, чтобы переместить их из ДНР в более безопасные регионы. Она напомнила, что 33-я статья Кодекса о гражданской обороне населения республики говорит об обязательности такого мероприятия.

Причём эвакуация не будет принудительной, подчеркнула Верещук. Если жители станут отказываться от неё, то в таком случае они обязаны подписать соответствующую форму, уточнила вице-премьер Украины.