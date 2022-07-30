Шведов оповестили, что зимой они могут остаться без электричества

Предстоящей зимой граждане Швеции могут столкнуться с отключениями электроэнергии. С таким предупреждением выступил главный стратег оператора шведских электросетей Svenska kraftnät Никлас Дамсгард. Как он подчеркнул, всё зависит от эффекта, который окажет на энергетический рынок ситуация на Украине.

"Это (отключение электроэнергии. — Прим. Лайфа) может произойти этой зимой", — отметил Дамсгард в интервью газете Dagens Nyheter.

В материале издания также говорится о том, что в зоне наибольшего риска находится район электроснабжения Мальмё на юге Швеции. Жителям этого городка могут выключать свет в утреннее и вечернее время, так как уровень потребления электроэнергии в эти часы особенно высок. Пока непонятно, сколько по времени будут занимать такие периоды.