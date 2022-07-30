Си Цзиньпин поручил усилить армию Китая кадрами "новой эпохи"
Глава Китая Си Цзиньпин поручил увеличить обороноспособность армии страны. Он считает необходимой подготовку кадров, которые бы соответствовали "новой эпохе", сообщает агентство Синьхуа.
"Кадровая стратегия имеет большое значение для реализации цели коммунистической партии по превращению китайской армии в вооружённые силы мирового уровня", — подчеркнул председатель КНР.
Он также назвал подготовку новых профессионалов "ключевым фактором" для усиления армии Китая. При этом Си Цзиньпин отметил, что при формировании модели национальной безопасности Пекину следует учитывать нестабильность мировой обстановки.
Ранее сегодня Лайф сообщал, что армия Китая начала военные учения с боевыми стрельбами неподалёку от Тайваня, а в китайской прессе звучали призывы сбить самолёт со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, которая отправилась в азиатское турне. Пока не ясно, посетит ли Пелоси Тайвань. Недавно её борт приземлился в аэропорту Гонолулу на Гавайях.
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