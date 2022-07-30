Армия Китая проводит учения с боевыми стрельбами в акватории близ Тайваня

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) проводит учения с боевыми стрельбами в Тайваньском проливе. Об этом сообщает Управление морской безопасности городского уезда Пинтань провинции Фуцзянь, в акватории которой и проходят манёвры.

Армия Китая проводит учения со стрельбами в Тайваньском проливе. Видео © Twitter / john

В записи приводятся точные координаты района стрельб, которые будут проходить с 8:00 до 21:00 по местному времени (3:00–16:00 мск). В этот период всем судам запрещено заходить в указанный район.