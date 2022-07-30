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30 июля, 14:19

Армия Китая проводит учения с боевыми стрельбами в акватории близ Тайваня

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) проводит учения с боевыми стрельбами в Тайваньском проливе. Об этом сообщает Управление морской безопасности городского уезда Пинтань провинции Фуцзянь, в акватории которой и проходят манёвры.

Армия Китая проводит учения со стрельбами в Тайваньском проливе. Видео © Twitter / john

В записи приводятся точные координаты района стрельб, которые будут проходить с 8:00 до 21:00 по местному времени (3:00–16:00 мск). В этот период всем судам запрещено заходить в указанный район.

Кроме того, с 29 июля НОАК проводит учения в четырёх районах Южно-Китайского моря в акваториях провинций Гуандун и Хайнань. Их цели не приводятся, однако проходят они в преддверии празднования 95-летия НОАК и возможного визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань.

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Лайф напоминает, что сегодня, 30 июля, самолёт с Пелоси на борту вылетел из США в сторону Тихого океана. Недавно он приземлился в аэропорту Гонолулу на Гавайях.

Обложка ©

Кадр видео из твиттер-аккаунта john

Артур Лапсаков

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