"Не отражает политику страны": В МИД Норвегии осудили русофобскую истерику консула в отеле Мурманска

В МИД Норвегии выразили сожаление в связи с русофобской истерикой, которую учинила норвежский консул Элисабет Эллингсен в одном из отелей Мурманска. Об этом сообщила представитель пресс-службы внешнеполитического ведомства Норвегии Тува Ронес Богснес.

"Министерство иностранных дел глубоко сожалеет об этом инциденте. Выраженные чувства никоим образом не отражают норвежскую политику или отношение норвежцев к России и русскому народу", — приводит ТАСС её слова.

Она добавила, что в настоящее время ведомство по соответствующим каналам прорабатывает произошедший инцидент.