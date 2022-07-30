"Не отражает политику страны": В МИД Норвегии осудили русофобскую истерику консула в отеле Мурманска
МИД Норвегии выразил сожаление по поводу скандала, учинённого консулом в Мурманске
В МИД Норвегии выразили сожаление в связи с русофобской истерикой, которую учинила норвежский консул Элисабет Эллингсен в одном из отелей Мурманска. Об этом сообщила представитель пресс-службы внешнеполитического ведомства Норвегии Тува Ронес Богснес.
"Министерство иностранных дел глубоко сожалеет об этом инциденте. Выраженные чувства никоим образом не отражают норвежскую политику или отношение норвежцев к России и русскому народу", — приводит ТАСС её слова.
Она добавила, что в настоящее время ведомство по соответствующим каналам прорабатывает произошедший инцидент.
Ранее в Сети появилась запись, как Элисабет Эллингсен накричала на сотрудников мурманского отеля из-за грязного номера, также дипломат резко высказалась о ненависти к русским. Чтобы выразить претензии, она, в частности, использовала нецензурные и русофобские высказывания. После этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила оскандалившегося консула Норвегии в национализме и ксенофобии.
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