"Западные ценности впечатляют всё сильнее": Захарова прокомментировала русофобскую истерику консула Норвегии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала скандал с консулом Норвегии Элисабет Эллингсен, которая устроила русофобскую истерику в одном из отелей Мурманска.

"Западные ценности впечатляют всё сильнее. <...> В настоящий момент в МИД России прорабатываются варианты реакции на этот возмутительный акт ненависти, национализма и ксенофобии. Если только нас не опередит МИД Норвегии. Что было бы правильно", — написала Захарова в телеграм-канале.

Как заметила дипломат, в высказываниях норвежского консула прозвучала "ненависть к одной национальности и нескрываемое национальное превосходство". При этом Захарова напомнила, что в 2019 году Эллингсен "мило позировала на фотографиях со своей коллегой (и, как я понимаю, очень близкой подругой) Торунн Хаслер" в Мурманске. Последняя является сотрудницей органов исполнения наказаний.