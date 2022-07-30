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30 июля, 11:37

"Западные ценности впечатляют всё сильнее": Захарова прокомментировала русофобскую истерику консула Норвегии

Захарова обвинила оскандалившегося консула Норвегии в национализме и ксенофобии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала скандал с консулом Норвегии Элисабет Эллингсен, которая устроила русофобскую истерику в одном из отелей Мурманска.

"Западные ценности впечатляют всё сильнее. <...> В настоящий момент в МИД России прорабатываются варианты реакции на этот возмутительный акт ненависти, национализма и ксенофобии. Если только нас не опередит МИД Норвегии. Что было бы правильно", — написала Захарова в телеграм-канале.

Как заметила дипломат, в высказываниях норвежского консула прозвучала "ненависть к одной национальности и нескрываемое национальное превосходство". При этом Захарова напомнила, что в 2019 году Эллингсен "мило позировала на фотографиях со своей коллегой (и, как я понимаю, очень близкой подругой) Торунн Хаслер" в Мурманске. Последняя является сотрудницей органов исполнения наказаний.

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Ранее в Сети появилась запись, как Элисабет Эллингсен накричала на сотрудников мурманского отеля из-за грязного номера, также дипломат резко высказалась о своей ненависти к русским. Чтобы выразить свои претензии, она, в частности, использовала нецензурные и русофобские высказывания.

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VK / МИД России

Наталья Исакова

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