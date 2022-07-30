От фруктов до комплектующих: Турция почти вдвое увеличила экспорт в Россию на фоне западных санкций

На фоне западных санкций экспорт турецких товаров в Россию в июне 2022-го вырос на 46% по сравнению с прошлогодними показателями за аналогичный период. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Турецкий институт статистики.

По данным аналитиков, объём ввозимых в РФ товаров из Турции также увеличился на 52% по сравнению с предыдущем месяцем. Если в мае этот показатель составлял 519 миллионов долларов, то в первый месяц лета цена товарооборота достигла 791 миллиона долларов. Такие высокие цифры турецкого экспорта последний раз наблюдались минимум в 2010 году.

Ощутимее всего увеличились поставки турецких фруктов, орехов, а также машин, оборудования и комплектующих. В перспективе Турция может выйти на четвёртую-пятую строчку среди крупнейших поставщиков России. Впереди неё останутся Китай, Белоруссия, Германия и, возможно, Казахстан.