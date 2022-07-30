Пелоси вылетела в азиатское турне

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси отправилась в турне по Азии. Согласно данным сервиса Flightradar, самолёт с ней на борту покинул авиабазу Эндрюс.

В этой поездке Пелоси намерена посетить Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур. А вот её визит на Тайвань пока под вопросом, ведь официального подтверждения этого американские власти не давали.

В данный момент борт Пелоси находится над Тихим океаном.