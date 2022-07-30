Пелоси вылетела в азиатское турне
Самолёт с Пелоси на борту вылетел с авиабазы Эндрюс и летит над Тихим океаном
Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси отправилась в турне по Азии. Согласно данным сервиса Flightradar, самолёт с ней на борту покинул авиабазу Эндрюс.
В этой поездке Пелоси намерена посетить Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур. А вот её визит на Тайвань пока под вопросом, ведь официального подтверждения этого американские власти не давали.
В данный момент борт Пелоси находится над Тихим океаном.
Ранее сообщалось, что в Китае задумались об объявлении бесполётной зоны — таким образом можно будет помешать Нэнси Пелоси прибыть на Тайвань. Как сообщает South China Morning Post, Пекин полон решимости использовать все возможные средства, вплоть до военных, ради пресечения попыток Вашингтона оказать поддержку Тайваню в борьбе за независимость.
Twitter / Nancy Pelosi