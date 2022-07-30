Трамп предупредил, что визит Пелоси на Тайвань добавит противоречий с Китаем

Визит на Тайвань спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси усугубит противоречия с Китаем. Такими опасениями поделился экс-президент США Дональд Трамп. Бывший хозяин Белого дома в своей соцсети Truth дал понять, что этой поездкой Пелоси "сделает только хуже".

Трамп назвал также цель, из-за которой спикера палаты "вовлекают" в тайваньский вопрос: экс-президент полагает, что она заключается лишь в том, чтобы "создать проблем и заработать денег".

Ранее сообщалось, что в Китае задумались об объявлении бесполётной зоны — таким образом можно будет помешать Нэнси Пелоси прибыть на Тайвань. Как сообщает South China Morning Post, Пекин полон решимости использовать все возможные средства, вплоть до военных, ради пресечения попыток Вашингтона оказать поддержку Тайваню в борьбе за независимость.