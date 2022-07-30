За хозяевами хостела, где сгорели люди, пришли силовики

Руководители хостела, который сгорел на юге Москвы, задержаны. Они подозреваются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших смерть постояльцев, сообщает ГСУ СК России по городу Москве в своём телеграм-канале.

Напомним, первое сообщение о возгорании в здании поступило в экстренные службы Москвы примерно в полночь. Уже через полчаса пожар был локализован, затем появились данные о восьми погибших. Возник пожар на первом этаже 14-этажного здания.

"Первым управлением по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", — сообщает ведомство.

В порядке статьи 91 УПК РФ задержаны 55-летний учредитель организации и 24-летняя гендиректор. С ними выполняются необходимые следственные действия. По месту проживания фигурантов проводятся обыски. Следствие рассматривает различные версии, одной из основных является неисправность электропроводки. Для установления точной причины возгорания назначен ряд судебных экспертиз. Допрашиваются свидетели и очевидцы трагедии.

В сообщении отмечается, что фигурантам в ближайшее время будет предъявлено обвинение. Следствие намерено ходатайствовать перед Пресненским районным судом города Москвы об избрании в отношении них меры пресечения, связанной с лишением свободы.