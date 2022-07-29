Смертельный приют для своих: Почему никто не закрывал за нарушения хостел на юге Москвы, где сгорело восемь человек В столичном Братееве при пожаре в хостеле погибло восемь мигрантов. На гостиницу жаловались местные жители, в ней находили нарушения, но владельцы на это не реагировали. Кто ответит за трагедию? 29 июля, 12:37 Квартира в жилом доме на Алма-Атинской улице, где располагался хостел. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / АР / Denis Voronin, © Shutterstock

По предварительной версии Следственного комитета, пожар в хостеле мог вспыхнуть из-за неисправной электропроводки или электрического чайника, который использовал один из постояльцев. По факту произошедшего уже возбуждено уголовное дело по третьей части статьи 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Виновникам грозит до 10 лет заключения.

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Сейчас на месте трагедии работают следователи управления Следственного комитета России (СКР) по Южному административному округу Москвы и эксперты пожарно-технического центра ГУ МЧС. Устанавливаются все детали трагедии.

Смерть в ночи

Пожар вспыхнул ночью. Постояльцы сначала пытались погасить пламя самостоятельно, но когда поняли опасность, было уже поздно: решётки на окнах помещений хостела серьёзно ограничили передвижение людей. Пожарный выход был также "за ненадобностью" заколочен. Сам хостел закрывался на ночь до шести утра.

Решётки на окнах ограничили передвижение людей. Фото © "Google Карты"

Сообщение о возгорании поступило на пульт МЧС в 23:58, уже через час пожар был полностью ликвидирован. Пожарные обнаружили в хостеле восемь обгоревших тел. Все погибшие были мигрантами, в основном работающими в расположенных неподалёку торговом комплексе "Москва" в районе Люблино и на рынке "Садовод" в Капотне. Сейчас устанавливаются гражданство и имена погибших.

Четыре человека с отравлением угарным газом находятся сейчас в больнице. Ещё двести человек были эвакуированы из помещений хостела и близлежащих квартир жилого дома.

Хостел в тени

Хостел "Соната" (общей площадью около 150 квадратов) располагался на первом этаже шестнадцатиэтажного дома по улице Алма-Атинской (дом 7, корпус 2) в столичном районе Братеево. Койко-место на грубо сколоченных нарах стоило здесь от 335 рублей в сутки. Никаких вывесок на хостеле не было — всё работало полулегально. Он был открыт в мае 2019-го без согласия жильцов. Местные активисты безуспешно пытались оспорить законность работы хостела — в доме из-за антисанитарии "Сонаты" завелись тараканы и клопы.

Напомним, что ещё в 2019 году Госдума приняла закон, согласно которому хостел в многоквартирном доме может находиться только в помещениях нежилого назначения. Они должны иметь отдельный вход, быть оснащены системами звукоизоляции, пожаротушения, сигнализации.

Фото © "Google Карты"

Хостел принадлежал некоему Рауфу Миронову и его дочери, 24-летней Элеоноре, которые проживают в Ховрине по улице Зеленоградской. Семья Мироновых и некий Гасанов Ровшан Яша оглы создали десятки компаний, большинство из которых ныне заброшены. Специализацией были медицина, торговля и парикмахерский сервис. Например, юрлицо, на которое был зарегистрирован сгоревший хостел, называется ООО "Мосмед".

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Последняя проверка на соответствие хостела требованиям пожарной безопасности проводилась совсем недавно — в июне 2022 года, когда было выявлено семь нарушений. По итогам проверки Элеоноре Мироновой объявили предостережение. Но владельцы на это не обращали внимания. У самой Элеоноры на сайте судебных приставов 22 неоплаченных штрафа. Налагались штрафы и на ООО "Мосмед", но их тоже не погасили. Приставы не смогли ничего взыскать из-за невозможности установить местоположение должника.

Похоже, что у Мироновых несколько хостелов. Например, Элеонора Миронова является владельцем ООО "Каприз", основной деятельностью которого значится ветеринария. На фирму зарегистрирован одноимённый хостел по адресу улица Мурановская, дом 12, куда в прошлом году также наведалось МЧС с проверкой. Было найдено 16 нарушений.

Например, Мироновы не установили дымовые пожарные извещатели системы автоматической пожарной сигнализации, некоторые двери хостела не могли открываться изнутри без ключа, а электропроводка была с видимыми нарушениями изоляции. В итоге местоположение владельцев не было установлено, а хостел "Каприз" был закрыт. Сейчас по этому адресу функционирует другой хостел — "Друзья", которым также, предположительно, владеют Мироновы.

Квартира в жилом доме на Алма-Атинской улице, где располагался хостел. Фото © ТАСС / Краснова Антонина Почему в России часто горят хостелы? 0 Потому что владельцы хостелов платят проверяющим за молчание Владельцы считают, что именно их пронесёт и пожара не случится Виной тому проблемный контингент, курение и пьянство в помещениях хостелов

Авторы Станислав Сенькин