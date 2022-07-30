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29 июля, 22:25

В Белом доме не знают, готов ли Байден признать Россию "спонсором терроризма"

Администрация США присматривается к призывам законодателей признать Россию "спонсором терроризма". Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, не уточнив, поддерживает ли эти призывы президент Джо Байден.

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"Здесь требуется решение Госдепа о соответствующем определении по специальным критериям. Мы присматриваемся к этому на протяжении времени вместе с рядом других предложений", пояснила Жан-Пьер на брифинге в Белом доме.

А на вопрос, поддерживает ли предложение законодателей Байден, Жан-Пьер не ответила.

Ранее американский полковник Дуглас Макгрегор заявил, что президент США, сделав большую ставку на опосредованную войну с Россией на Украине, терпит там поражение. Как высказался военный эксперт, НАТО, "любимая лошадь Байдена", уже на последнем издыхании.

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ТАСС / АР / Susan Walsh

Юлия Коновалова

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