В Белом доме не знают, готов ли Байден признать Россию "спонсором терроризма"
Администрация США присматривается к призывам законодателей признать Россию "спонсором терроризма". Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, не уточнив, поддерживает ли эти призывы президент Джо Байден.
"Здесь требуется решение Госдепа о соответствующем определении по специальным критериям. Мы присматриваемся к этому на протяжении времени вместе с рядом других предложений", — пояснила Жан-Пьер на брифинге в Белом доме.
А на вопрос, поддерживает ли предложение законодателей Байден, Жан-Пьер не ответила.
Ранее американский полковник Дуглас Макгрегор заявил, что президент США, сделав большую ставку на опосредованную войну с Россией на Украине, терпит там поражение. Как высказался военный эксперт, НАТО, "любимая лошадь Байдена", уже на последнем издыхании.
ТАСС / АР / Susan Walsh