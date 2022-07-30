В Белом доме не знают, готов ли Байден признать Россию "спонсором терроризма"

Администрация США присматривается к призывам законодателей признать Россию "спонсором терроризма". Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, не уточнив, поддерживает ли эти призывы президент Джо Байден.

"Здесь требуется решение Госдепа о соответствующем определении по специальным критериям. Мы присматриваемся к этому на протяжении времени вместе с рядом других предложений", — пояснила Жан-Пьер на брифинге в Белом доме.

А на вопрос, поддерживает ли предложение законодателей Байден, Жан-Пьер не ответила.