Россия стала тем государством, которое способно полностью противостоять агрессивной политике западных стран, стремящихся сохранить свою международную гегемонию и несомненное влияние на все глобальные трансформации. Об этом в беседе с Лайфом заявил политолог, член экспертного клуба "Дигория" Гарник Туманян.

Конфронтация с Украиной доказала, что, несмотря на многомиллиардные финансовые и военные вливания, современное вооружение и работу многочисленных военных инструкторов, ВС РФ находятся на новом уровне построения системы обороны, подчеркнул он. А принципиальное решение президента России об отправке в зону боевых действий исключительно профессиональных военных, способных отражать натиск всего западного мира через руки ВСУ, является тому свидетельством.

Политолог обратил внимание, что украинские военные имеют явное численное превосходство, хорошо знакомы с местностью и получают разведывательную информацию от всех спецслужб стран НАТО. По всем правилам военного дела в наступательных операциях контингент наступающих сил должен численно превосходить обороняющиеся силы в три раза. Между тем количество российских военных не только не превышает, но и существенно уступает количеству военнослужащих, мобилизованных украинскими властями, указал Туманян.

Эксперт призвал не забывать и о попытках морального и эмоционального давления на российских военнослужащих через информационное пространство. По его словам, имеются в виду не только распространяющиеся фейковые новости, но и откровенное совершение военных преступлений националистами. Совершение военных преступлений и жестокое отношение к российским военным — это психологический инструмент, который должен был деморализовать наших бойцов, однако эта авантюра возымела обратный эффект, указал Туманян.