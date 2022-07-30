В Херсонскую область прибыл гуманитарный конвой из Краснодарского края
В город Купянск прибыл гуманитарный конвой из Краснодарского края, который взял шефство над Харьковской областью. Колонну возглавил представитель российского региона Андрей Алексеенко, вместе с ним приехали волонтёры.
Кадры доставки гуманитарного груза. Видео предоставлено Лайфу
Долгожданную помощь встречали глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев и глава администрации Купянского района Максим Губин. Фуры доставили груз со всем необходимым. Всего привезено 50 тонн продовольствия, 20 тонн строительных материалов и оборудования, 10 тонн медикаментов.
"Для жителей Харьковской области привезли продукты, медикаменты, стройматериалы для восстановления мирной жизни граждан в регионе", — заявил Алексеенко.
Он подчеркнул, что этот приезд отнюдь не является последним. По его словам, это важно, поскольку город и область разрушали на протяжении последних 30 лет.
Ранее, напомним, в Волчанске (Харьковская область) открыли гуманитарный центр "Единой России". Местные жители смогут получить предметы первой необходимости и детские товары, медицинскую помощь. В помещении разместят узких специалистов и организуют выдачу лекарств.
Фото предоставлено Лайфу