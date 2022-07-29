Украинский исследовательский корабль наскочил на мину ВСУ и подорвался
В Минобороны РФ сообщили о подрыве украинского судна "Шляхович" на мине ВСУ
В устье Дуная малое географическое судно "Шляхович" Государственной гидрографической службы Украины подорвалось на дрейфующей мине ВСУ. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Это произошло накануне, 28 июля, при промере глубин фарватера, сказал генерал. Мизинцев отдельно подчеркнул, что суда не могут беспрепятственно выйти в открытое море из-за созданных Киевом угроз обстрела и высокой минной опасности.
Глава Минобороны России Сергей Шойгу ранее заявил, что Вооружённые силы Украины бездумно применяют отдельные виды оружия, создавая угрозы в различных регионах, в том числе в Чёрном море. Министр, в частности, рассказал, что турецкими военными были обезврежены две морские мины у берегов Румынии и пролива Босфор.
ТАСС / Павлишак Алексей