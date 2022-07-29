Украинский исследовательский корабль наскочил на мину ВСУ и подорвался

В устье Дуная малое географическое судно "Шляхович" Государственной гидрографической службы Украины подорвалось на дрейфующей мине ВСУ. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Это произошло накануне, 28 июля, при промере глубин фарватера, сказал генерал. Мизинцев отдельно подчеркнул, что суда не могут беспрепятственно выйти в открытое море из-за созданных Киевом угроз обстрела и высокой минной опасности.