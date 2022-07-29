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29 июля, 20:08

Украинский исследовательский корабль наскочил на мину ВСУ и подорвался

В Минобороны РФ сообщили о подрыве украинского судна "Шляхович" на мине ВСУ

В устье Дуная малое географическое судно "Шляхович" Государственной гидрографической службы Украины подорвалось на дрейфующей мине ВСУ. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Это произошло накануне, 28 июля, при промере глубин фарватера, сказал генерал. Мизинцев отдельно подчеркнул, что суда не могут беспрепятственно выйти в открытое море из-за созданных Киевом угроз обстрела и высокой минной опасности.

Брат замминистра инфраструктуры Украины Мустафы Найема подорвался на мине ВСУ

Брат замминистра инфраструктуры Украины Мустафы Найема подорвался на мине ВСУ

Глава Минобороны России Сергей Шойгу ранее заявил, что Вооружённые силы Украины бездумно применяют отдельные виды оружия, создавая угрозы в различных регионах, в том числе в Чёрном море. Министр, в частности, рассказал, что турецкими военными были обезврежены две морские мины у берегов Румынии и пролива Босфор.


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ТАСС / Павлишак Алексей

Дмитрий Алексиевич

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