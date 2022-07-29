Москвичка создала соцсеть для людей с ментальными особенностями

Москвичка Зоя Романова создала соцсеть для людей с ментальными расстройствами, пишет пресс-служба столичной мэрии. Проект называется "Эмо". Девушка разрабатывала его, ещё учась в девятом классе, поэтому сначала он был для школьников. Теперь же сеть охватывает свыше 20 учреждений в шести регионах страны, а сама девушка учится в Московском техническом университете связи и информатики. В создании платформы помогла мама — глава ресурсного центра "Вера. Надежда. Любовь".

"Некоторые ребята совсем не могут пользоваться существующими социальными сетями. Мелкий шрифт, много текстовой информации, это всё сильно мешает восприятию", — рассказала Зоя Романова.

Её более ранним проектом был тренажёр, позволяющий людям с ментальными расстройствами учиться пользоваться мышкой и корректно понимать дистанционное общение, а также осваивать прикладные когнитивные и базовые социальные навыки. Сейчас пользователи приложения общаются в чатах, используя не только текстовые и голосовые сообщения, но также шаблоны и пиктограммы.