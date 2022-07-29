Вирусолог Карпова рассказала, когда риск заболеть ковидом наиболее высок
Чтобы не заразиться коронавирусом на фоне снижения коллективного иммунитета в России до 10,7%, нужно регулярно прививаться, объяснила в интервью RT завкафедрой вирусологии биологического факультета МГУ Ольга Карпова. Она отметила, что наиболее высока вероятность подъёма заболеваемости в осенние месяцы.
"Нам надо привыкать к тому, что, скорее всего, коронавирус будет у нас сезонным респираторным заболеванием", — пояснила специалист.
Она подчеркнула, что альтернативы вакцинации нет, так как это единственный действенный способ бороться с вирусными заболеваниями.
Ранее Лайф писал, что в медицинских учреждениях каждого четвёртого российского региона действует масочный режим. Судя по официальным документам, обязательное ношение масок в медицинских организациях сохранилось со времён прошлой волны ковида. Среди них — Тверская, Калужская, Ульяновская и Белгородская области, а также Хабаровский и Красноярский края.
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