Вирусолог Карпова рассказала, когда риск заболеть ковидом наиболее высок

Чтобы не заразиться коронавирусом на фоне снижения коллективного иммунитета в России до 10,7%, нужно регулярно прививаться, объяснила в интервью RT завкафедрой вирусологии биологического факультета МГУ Ольга Карпова. Она отметила, что наиболее высока вероятность подъёма заболеваемости в осенние месяцы.

"Нам надо привыкать к тому, что, скорее всего, коронавирус будет у нас сезонным респираторным заболеванием", — пояснила специалист.

Она подчеркнула, что альтернативы вакцинации нет, так как это единственный действенный способ бороться с вирусными заболеваниями.