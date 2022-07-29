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29 июля, 18:49

В центре Москвы легковушка чуть не влетела в пешеходов из-за подрезавшего её авто

В центре Москвы произошло ДТП, в результате которого могли пострадать проходившие мимо пешеходы, однако их от наезда легковушки спас бордюр. Кадры с места появились в распоряжении Лайфа.

Кадры с места ДТП в центре Москвы. Кадры с места в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение Livecorr (доступно на Android и iOS)

По данным нашего источника, водителя авто на Садовом кольце подрезал другой автомобиль, в результате чего машина Kia Optima потеряла управление и врезалась в ограждение. При этом легковушка запросто могла задеть людей на тротуаре и у кафе Pаul, расположенного на Смоленской площади, 2/54, но её остановил высокий бордюр.

В результате аварии ранения получил лишь водитель разбитой легковушки. О его состоянии ничего не известно.

Лайф публикует момент жуткого ДТП на Кубани, где погибли трое детей и двое взрослых

Лайф публикует момент жуткого ДТП на Кубани, где погибли трое детей и двое взрослых

Ранее авария произошла на 189-м километре автодороги Красноярск – Енисейск. Управлявший автомобилем Toyota Ractis водитель выехал на встречную полосу и сошёлся лоб в лоб со встречным автобусом Iveco. Водитель и пассажир автомобиля скончались на месте происшествия.

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LIFE

Николь Вербер

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