В центре Москвы легковушка чуть не влетела в пешеходов из-за подрезавшего её авто
В центре Москвы произошло ДТП, в результате которого могли пострадать проходившие мимо пешеходы, однако их от наезда легковушки спас бордюр. Кадры с места появились в распоряжении Лайфа.
По данным нашего источника, водителя авто на Садовом кольце подрезал другой автомобиль, в результате чего машина Kia Optima потеряла управление и врезалась в ограждение. При этом легковушка запросто могла задеть людей на тротуаре и у кафе Pаul, расположенного на Смоленской площади, 2/54, но её остановил высокий бордюр.
В результате аварии ранения получил лишь водитель разбитой легковушки. О его состоянии ничего не известно.
Ранее авария произошла на 189-м километре автодороги Красноярск – Енисейск. Управлявший автомобилем Toyota Ractis водитель выехал на встречную полосу и сошёлся лоб в лоб со встречным автобусом Iveco. Водитель и пассажир автомобиля скончались на месте происшествия.
LIFE