В центре Москвы легковушка чуть не влетела в пешеходов из-за подрезавшего её авто

В центре Москвы произошло ДТП, в результате которого могли пострадать проходившие мимо пешеходы, однако их от наезда легковушки спас бордюр. Кадры с места появились в распоряжении Лайфа.

Кадры с места ДТП в центре Москвы. Кадры с места в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение Livecorr (доступно на Android и iOS)

По данным нашего источника, водителя авто на Садовом кольце подрезал другой автомобиль, в результате чего машина Kia Optima потеряла управление и врезалась в ограждение. При этом легковушка запросто могла задеть людей на тротуаре и у кафе Pаul, расположенного на Смоленской площади, 2/54, но её остановил высокий бордюр.

В результате аварии ранения получил лишь водитель разбитой легковушки. О его состоянии ничего не известно.