Лайф публикует момент жуткого ДТП на Кубани, где погибли трое детей и двое взрослых
Момент смертельного ДТП в Краснодарском крае, где погибла семья из пяти человек, включая троих детей, попал на камеру видеорегистратора. Кадры лобового столкновения фуры и легковушки прислали в редакцию Лайфа через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS).
Судя по кадрам, легковушка сперва едет в правом ряду, однако в какой-то момент начинает менять траекторию движения и перемещается на встречную полосу, где в это время с огромной скоростью несётся большая фура.
Как сообщал Лайф, авария произошла в Тимашевском районе на автомобильной дороге Роговская – Приморско-Ахтарск. В момент ДТП в салоне легковушки находился водитель 1962 года рождения, его супруга (1967 г. р.) и трое детей в возрасте 7, 11 и 13 лет. От полученных травм все погибли на месте.
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