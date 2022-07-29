Лайф публикует момент жуткого ДТП на Кубани, где погибли трое детей и двое взрослых

Момент смертельного ДТП в Краснодарском крае, где погибла семья из пяти человек, включая троих детей, попал на камеру видеорегистратора. Кадры лобового столкновения фуры и легковушки прислали в редакцию Лайфа через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS).

Момент смертельного ДТП на Кубани. Кадры с места в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Судя по кадрам, легковушка сперва едет в правом ряду, однако в какой-то момент начинает менять траекторию движения и перемещается на встречную полосу, где в это время с огромной скоростью несётся большая фура.